FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK nach der Retrovirus-Konferenz CROI auf "Hold" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Insgesamt sehe er die aktualisierten Wirkstoffentwicklungen des Pharmakonzerns als neutral an, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/edh;