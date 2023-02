FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis befasste sich nach der US-Zulassung von Jesduvroq gegen Anämie bei chronischen Nierenerkrankungen mit einer Ärzte-Umfrage zur Akzeptanz des Mittels. Zusammenfassend lsse sich sagen, dass die Ärzte den Bedarf an einer oralen Option sehen, die Akzeptanz jedoch uneinheitlich sei, was auf ein bescheidenes kommerzielles Potenzial schließen lasse, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag;