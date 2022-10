FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK vor der Berichtssaison zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis verpasste in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seinen Erwartungen an die Pharmawerte nochmals einen Feinschliff. Er rechnet generell nicht mit großen Abweichungen im Vergleich zu den Markterwartungen. Einzig für Novartis kürzte er seine Schätzungen unter dem Einfluss von Generika-Konkurrenz für das Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 17:28 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.