HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1950 auf 1580 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Etwaige Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit dem Medikament Zantac hätten den Pharmariesen zuletzt rund zehn Milliarden Pfund Börsenwert gekostet, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Gespräche mit Experten hätten ergeben, dass diese Verluste zu hoch seien. Gleichwohl passte die Expertin die Bewertung um eben diese Milliardenverluste an./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.