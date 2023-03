FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Grenke nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Sowohl die Resultate des Leasingspezialisten als auch der Ausblick auf 2023 entsprächen weitgehend seinen Erwartungen, lägen aber etwas unter den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zusätzliche Investitionen in die Digitalisierung belasteten in den kommenden Jahren die Profitabilität./gl/mis;