FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum Neugeschäft im zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst Mengxian Sun setzte dieses in einer am Donnerstag vorliegenden Studie in Relation zu den Jahreszielen des Leasingspezialisten. Was das Neugeschäft betreffe, sei knapp die Hälfte erreicht. Bezüglich des Margenziels sei das Unternehmen auf einem guten Weg./tih/gl;