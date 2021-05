HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Sonderkosten für die Bilanzprüfungen hätten die Profitabilität des Leasingsspezialisten belastet, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung sei eher träge gewesen, was aber auch nicht sonderlich überrascht habe. Ein im Jahresverlauf anziehende Neugeschäft sollte im Jahresverlauf dann wohl wieder Rückenwind liefern./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



