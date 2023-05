LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das erste Quartal des Immobilienunternehmens habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte auch für den Ausblick./mf/bek;