MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Global Fashion Group von 18 auf 11 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse begründete das niedrigere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit zuletzt deutlich gesunkenen Bewertungen am Markt. Mit Blick auf das Verhältnis der Unternehmensbewertung (Enterprise Value) zum Umsatz 2023 sei der Mode-Onlinehändler nun so hoch bewertet wie durchschnittlich die Wettbewerber, aber niedriger als der unmittelbare Kontrahent Zalando./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 16:21 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



