NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 650 auf 640 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit der Jahreszahlen des Minenkonzerns. Er hob besonders die niedrigeren Kohlepreise hervor, die das operative Ergebnis (Ebitda) belastet hätten./tih/he;