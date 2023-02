NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Glencore vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte vor allem der Mittelausschüttung des Rohstoffhändlers und Bergbaukonzerns gelten, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx;