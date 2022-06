NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 630 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane rechnet nach den starken Signalen des Bergbaukonzerns für das Handelsgeschäft mit stark steigen Markterwartungen. Auch die weiter hohen Rohstoffpreise dürften einbezogen werden, schrieb er am Freitag in seiner Reaktion./ag/mis



