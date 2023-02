NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore vor Zahlen von 520 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Prognosen für den Rohstoffkonzern stimmten mit den Konsensschätzungen weitgehend überein, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass eine geringfügige Reduzierung der Betriebskapitalisierung zu Dividendenausschüttungen in Höhe von 5,1 Milliarden US-Dollar und weiteren Aktienrückkäufen in Höhe von 3 Milliarden Dollar führen wird./edh/mf;