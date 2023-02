NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore nach Produktionszahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Dem Bergwerkskonzern sei ein guter Jahresschluss gelungen, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So liege beispielsweise die Kupferproduktion um drei Prozent über der Konsenserwartung und um neun Prozent über seiner Schätzung./bek/tih;