Glencore 6.14 CHF -0.87% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Analystin Danielle Chigumira bleibt positiv für den Rohstoffkonzern gestimmt - und begründet dies mit ihrer konstruktiven Sicht auf Kraftwerkskohle, mit der attraktiven Bewertung, den Ausschüttungen an die Anleger sowie den Wachstumsoptionen im Kupfergeschäft. Dies schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.