NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen. Der Kapitalmarkttag des Rohstoffkonzerns habe die Erkenntnis einer niedrigeren Produktion, höherer Kosten und höherer Investitionen gebracht, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Stimmung unter den Investoren sei dies negativ. Die Markterwartungen an den freien Barmittelfluss dürften erheblich sinken./ajx/tih;