NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore von 550 auf 530 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bergbau-Aktien würden ungeachtet des zu erwartenden schwierigen Jahres 2023 mit einem historischen Bewertungsaufschlag gehandelt, was zur Vorsicht mahne, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Glencore könnte zwar zudem der jüngste Kapitalmarkttag enttäuscht haben. Doch in den vergangenen Wochen habe sich die Aktie schwächer als der Markt entwickelt, während sich die Kohlepreise stabilisiert hätten./gl/ajx;