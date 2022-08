NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Aktie des Rohstoffkonzerns habe jüngst überraschend neutral auf eine Warnung hinsichtlich des Betriebskapitals reagiert, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die möglichen Auswirkungen seien aber erheblich, sodass er seine Prognose für den Betriebsmittelabfluss verdoppelt und die Dividendenschätzung für das erste Halbjahr deutlich reduziert habe. Der positive Anlagehintergrund für die weiter attraktiv bewertete Aktie sei aber intakt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.