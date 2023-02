ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Glencore von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, obwohl das Kursziel auf 560 Pence belassen wurde. Nach einem 50-prozentigen Kursanstieg seit Anfang 2022, was andere Minenwerte in den Schatten stelle, sei das Verhältnis von Chancen und Risiken nun ausgewogen, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bevorzugt Glencore aber weiterhin gegenüber anderen großen Minenkonzernen wie Rio Tinto, BHP oder Anglo American, die der Experte alle zum Verkauf empfiehlt./tih/mis;