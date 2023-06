NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Mit dem Zusammengehen seiner Agrarfirma Viterra mit dem US-Unternehmen Bunge sollte der Rohstoffkonzern Werte für seine Aktionäre freisetzen und seine Unternehmensstruktur vereinfachen, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/men;