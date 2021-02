FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat GlaxoSmithKline von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1400 auf 1150 Pence gesenkt. Die Briten nähmen ihre Medizin, die Schmerzen seien aber noch nicht vorüber, betitelte Analyst Emmanuel Papadakis seine Verkaufsempfehlung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Signale nach dem Quartalsbericht stimmten ihn noch skeptischer als ohnehin schon. Mindestens für die erste Jahreshälfte ist Papadakis sehr pessimistisch./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 21:31 / GMT



