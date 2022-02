NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1710 Pence belassen. Die Beendigung des Streits über das HIV-Medikament Biktarvy sei eine bedingt positive Nachricht für den Pharmakonzern, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für eine gewisse Enttäuschung könnte allerdings die Höhe der künftigen Lizenzgebühren sorgen./mf/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 07:47 / GMT



