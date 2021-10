NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1925 Pence belassen. Besser als erwartet ausgefallene Umsätze sowie geringere operative Kosten hätten bei dem britischen Pharmakonzern für ein überraschend starkes Ergebnis vor Zinsen und Steuern gesorgt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 07:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 07:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.