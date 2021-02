NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1950 auf 1925 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie bereits zuvor angedeutet werde der Pharmakonzern die Dividende kürzen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf einer Investorenveranstaltung im Juni seien Details zu erwarten. Er geht für 2022 von einer Gewinnausschüttung von 45 Pence je Aktie aus. Auf dem derzeitigen Niveau hält er die Papiere für sehr attraktiv. Welford senkte indes seine diesjährigen Ergebnis- (EPS) und Umsatzschätzungen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 12:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.