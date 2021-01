HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1800 auf 1720 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Kerry Holford aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Pharmakonzern angesichts von Wechselkursveränderungen, Verschreibungstrends, Neuigkeiten zu Produkten und relativen Marktveränderungen. Dies habe letztlich zur Zielsenkung geführt, schrieb sie. Zu Bintrafusp bei Lungenkrebs schrieb sie, dass das Scheitern zwar enttäuschend gewesen sei, doch gehöre dies nun mal zu den Risiken. Insgesamt bleibt sie positiv gestimmt für die Aktie./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



