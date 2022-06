NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan mit Blick auf den im Juli anstehenden Quartalsbericht von 3300 auf 3000 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Charlie Bentley begründete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das niedrigere Kursziel mit moderat überarbeiteten Annahmen und einer gesunkenen Sektorbewertung. Der Aromen- und Duftstoffekonzern sollte im zweiten Quartal stärker als am Markt erwartet gewachsen sein. Mittelfristig dürften angesichts steigender Rohstoff-, Energie- und Arbeitskosten jedoch die Margen zur Herausforderung werden./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 12:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 19:00 / ET



