FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen von 2950 auf 2850 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Aromen und Duftstoffen habe im zweiten Quartal beim Wachstum aus vergleichbarer Basis die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Volumen habe unter anspruchsvollen Vorjahreswerten im Europa-Geschäft und einer schwächeren Nachfrage in Südost-Asien gelitten. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe aber im Rahmen der Marktprognosen gelegen./tih/gl;