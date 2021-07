HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen von 4500 auf 4950 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Wachstum des Aromen- und Duftstoffeherstellers habe sich zweiten Quartal fortgesetzt, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Sechsmonatsbasis liege das durchschnittliche Wachstum aus eigener Kraft im Vergleich zu den ersten Jahreshälften 2020 und 2019 bei 5 bis 6 Prozent und damit spürbar über den mittelfristig angestrebten Ziel von 4 bis 5 Prozent./ck/msi



