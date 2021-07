MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller habe eine starke Bilanz vorgelegt, wenngleich der freie Barmittelfluss einen Tick unter den Erwartungen ausgefallen sei, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fundamental gesehen bleibe der Anlagehintergrund auf gutem Weg, die Stimmung für die Aktie könnte in den kommenden Monaten allerdings etwas durch das niedrigere Wachstum etwa in Asien gedrückt werden sowie durch die Diskussion um Kosten und Margen./tav/edh



