NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen von 144,10 auf 148,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der diesjährige Ausblick des Verpackungshersteller sei nach einem weiteren ordentlichen Quartal sehr gut unterfüttert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz des starken ersten Halbjahres sei der Ausblick aber nicht angehoben worden, was wohl einige Anleger enttäuscht habe. Er erhöhte für 2023 seine Gewinnschätzung je Aktie./tih/gl;