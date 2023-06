NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 144,10 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe sich zuversichtlich zu den am 6. Juli anstehenden Quartalszahlen geäußert und ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum sowie einen überproportionalen operativen Ergebnisanstieg (Ebitda) in Aussicht gestellt, schrieb Analyst David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Jahresziele erschienen dadurch gut untermauert./gl/ag;