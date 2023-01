NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65,50 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller dürfte das vierte Quartal stark beendet und das Jahr 2023 gut begonnen haben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor den Jahreszahlen im Februar./ajx/mis;