NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 92,50 auf 87,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmabranche habe insgesamt wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl hätten die Resultate auch die langfristigen Herausforderungen offengelegt. Der Experte verwies auf die Nachhaltigkeit des Wachstums, die Gewinnqualität und die schwache Barmittelentwicklung (Free Cashflow)./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 21:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 00:15 / BST



