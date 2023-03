FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 90 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine neue Klasse injizierbarer Pharmazeutika gegen Übergewicht auf Basis des Peptidhormons Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1) sorge am Markt derzeit für Euphorie, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Davon dürfte auch Gerresheimer als Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie merklich profitieren. Weltweit wiesen 650 Millionen Menschen Fettleibigkeit auf./bek/mis;