FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea Group vor Quartalszahlen von 23 auf 25 Euro je Aktie angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Obwohl der Anlagenbauer mit seiner Umstrukturierung in den vergangenen zwei Jahren einiges erreicht habe, rechnet Analyst Thorsten Reigber mit einer schwachen organischen Umsatzentwicklung im laufenden Jahr. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei Gegenwind von der Währungsseite und den gestiegenen Rohstoffpreisen zu erwarten./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2021 / 14:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2021 / 14:07 / MESZ





