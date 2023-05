LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Gea nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das starke erste Quartal und der angehobene Ausblick des Anlagenbauers seien erwartet worden und änderten wenig an seiner vorsichtigen Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Lars Brorson am Freitag in einer Studie. Der Auftragseingang dürfte bereits den Höhepunkt im laufenden Geschäftszyklus markieren. Die Gewinnaussichten erschienen mäßig./gl/edh;