NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 23,00 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Anlagen- und Maschinenbauer hab das vergangene Jahr gut abgeschlossen und sei eines der wenigen Unternehmen, dessen Gewinne die vor der Corona-Krise formulierten Ziele übertroffen hätten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Steigende Rohstoffpreise, zunehmend negative Währungseffekte und die Inflation der Gehälter dürften 2021 allerdings das weitere Ergebnispotenzial begrenzen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2021 / 00:15 / GMT





