NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea nach Bekanntwerden des Tods von Finanzchef Marcus Ketter auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Ketter sei maßgeblich an der finanziellen Trendwende des Anlagenbauers im vergangenen Jahr beteiligt gewesen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/he;