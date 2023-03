NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen der Investitionsgüterkonzerne auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Nahezu drei Viertel der von ihm bewerteten Unternehmen hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Gea und auch Melrose sei er aber zurückhaltender als die Markterwartungen./bek/edh;