NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea vor Quartalszahlen von 35 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Gestiegen Stahlpreise könnten den Anlagenbauer härter treffen als andere Unternehmen aus dem Sektor, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Trotz positiver Wechselkurseffekte schraubte der Experte die Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) zurück./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 18:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.