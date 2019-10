NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Gea Group vor den Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterindustrie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. In den Gewinnschätzungen für 2020 seien schwächere Branchendaten noch nicht berücksichtigt, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gea zählt er gleichwohl zu seinen zentralen "Overweight"-Empfehlungen. Die Aufträge des Anlagenbauers erholten sich, die Trends für Umsatz und Profitabilität seien hingegen schwach./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 16:26 / GMT

