HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Gea nach Eckdaten zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe positiv abgeschnitten und die Geschäftsentwicklung habe nach einem bereits starken Jahresauftakt weiter an Fahrt aufgenommen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Der starke Auftragseingang verspreche eine Fortsetzung der Entwicklung./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 15:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 15:30 / MESZ





