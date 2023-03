HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer habe einen soliden Ausblick vorgelegt, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte um so mehr angesichts der unsicheren konjunkturellen Lage. Die erhöhte Bewertung sei gerechtfertigt./mf/gl;