FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Anlagenbauer sei das obere Ende des Profitabilitätsausblicks 2022 in Reichweite, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/men;