NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gea von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 30 auf 43 Euro angehoben. Die Restrukturierung des Anlagenbauers trete nun in eine schwierigere Phase ein, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund erschienen die Wachstumsziele für den Umsatz aus eigener Kraft zu hoch. Da die Aktie sich in den vergangenen zwei Jahren überdurchschnittlich entwickelt habe und die Konsensschätzungen keinen Spielraum nach oben hätten, stufe er sie nun ab./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 15:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 19:00 / ET





