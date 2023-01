LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Gea von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 39 auf 41 Euro angehoben. Die europäische Investitionsgüterindustrie habe 2022 ordentlich abgeschlossen und dürfte im laufenden Jahr zu einer "weichen Landung" ansetzen, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings lägen die 2023er Gewinnerwartungen (EPS) des Marktes für den Sektor näher am Höchststand als am Tiefststand, was nur wenig Spielraum für steigende Konsensschätzungen lasse. Das reduzierte Anlagevotum für Gea begründete er mit dem mittlerweile ausgewogenen Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ck;