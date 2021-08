MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Gea nach finalen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher kündigte daraufhin in einer ersten Reaktion am Freitag höhere Schätzungen und ein höheres Kursziel für die Aktien des Anlagenbauers an. Er hob vor allem den angekündigten Aktienrückkauf hervor. Das Volumen entspreche auf dem gegenwärtigen Kursniveau etwa 4,4 Prozent des Aktienkapitals./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 08:49 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



