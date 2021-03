MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Gea nach Zahlen für 2020 von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Trotz der Corona-Krise habe der Anlagenbauer starke Fortschritte bei der Profitabilität gemacht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei der Margenausblick für 2022 optimistischer geworden, was das Selbstvertrauen des Unternehmens mit Blick auf die Restrukturierung zeige. Bei unveränderten Umsatzschätzungen hob der Experte seine Gewinnerwartungen für 2021 und 2022 an./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 16:37 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.