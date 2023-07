FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe sich in der Vergangenheit als sehr robust gegenu?ber konjunkturellen Schwankungen erwiesen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte auch diesmal die Jahresziele u?bertreffen und den angestrebten Free Cashflow erreichen. Damit unterscheide sich Fuchs von vielen deutschen Chemieunternehmen, die ihre Prognosen fu?r 2023 reduziert hätten oder nun als ambitioniert einstuften./edh/gl;