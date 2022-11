FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs Petrolub von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Schmierstoffherstellers in den vergangenen neun Monaten sei robust gewesen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die kommenden Quartale dürften aber erst einmal recht schwankungsreich sein, bevor im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2023 wieder allmählich eine Normalisierung eintreten sollte./ck/ag;